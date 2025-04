Irã diz que seu direito ao enriquecimento de urânio não é negociável

DUBAI (Reuters) - O direito do Irã de enriquecer urânio não é negociável, disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, nesta quarta-feira, antes de uma segunda rodada de negociações em Omã, no próximo fim de semana, com os Estados Unidos, sobre o contestado programa nuclear de Teerã.

Araqchi estava respondendo a um comentário feito na terça-feira pelo principal negociador dos EUA, Steve Witkoff, que disse que Teerã tem que "parar e eliminar seu enriquecimento nuclear" para chegar a um acordo com Washington.

"Ouvimos declarações contraditórias de Witkoff, mas as posições reais serão esclarecidas na mesa de negociações", declarou Araqchi.