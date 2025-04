Israel manterá zona de proteção em Gaza, diz ministro; esforços por cessar-fogo estão paralisados

"Ao contrário do que acontecia no passado, a IDF (força israelense) não está evacuando as áreas que foram tomadas", disse Katz em um comunicado após reunião com comandantes militares, acrescentando que "dezenas de por cento" de Gaza foram adicionadas à zona.

"A IDF permanecerá nas zonas de segurança como um amortecimento entre o inimigo e as comunidades em qualquer situação temporária ou permanente em Gaza -- como no Líbano e na Síria."

Somente no sul de Gaza, as forças israelenses tomaram cerca de 20% do território do enclave, assumindo o controle da cidade fronteiriça de Rafah e avançando para o interior até o chamado "corredor Morag", que vai do extremo leste de Gaza até o Mar Mediterrâneo, entre Rafah e a cidade de Khan Younis.

O país já mantém um amplo corredor na área central de Netzarim e estendeu uma zona de proteção ao redor da fronteira, centenas de metros para o interior, incluindo a área de Shejaia, a leste da Cidade de Gaza, ao norte.

Israel afirma que suas forças mataram centenas de combatentes do Hamas, incluindo muitos comandantes seniores do grupo militante palestino, mas a operação alarmou as Nações Unidas e os países europeus.

Mais de 400.000 palestinos foram deslocados desde que as hostilidades foram retomadas em 18 de março, após dois meses de relativa calma, de acordo com agência humanitária da ONU, e os ataques aéreos e bombardeios israelenses mataram pelo menos 1.630 pessoas.