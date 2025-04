Japão dá início a negociações sobre tarifas de Trump em Washington

Trump há muito tempo reclama do déficit comercial dos EUA com o Japão e outros países, dizendo que as empresas norte-americanas foram prejudicadas por práticas comerciais injustas e esforços intencionais de outros países para manter moedas fracas.

Bessent reuniu-se com o vice-primeiro-ministro do Vietnã na semana passada para discutir o comércio e convidou o ministro das Finanças da Coreia do Sul para conversações em Washington na próxima semana. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reunirá com Trump na Casa Branca na quinta-feira para discutir as tarifas impostas à União Europeia.

O escopo das discussões de quarta-feira ainda não está claro.

Bessent disse que espera chegar a acordos que abranjam tarifas, barreiras não tarifárias e taxas de câmbio, embora Tóquio tenha feito lobby para manter o último tópico fora da agenda.

O possível investimento japonês em um projeto multibilionário de gás no Alasca também poderia ser mencionado, disse Bessent.

O Japão espera que as promessas de expandir os investimentos nos Estados Unidos ajudem a convencer os EUA de que os dois países podem alcançar uma situação "ganha-ganha" sem tarifas, disse Akazawa antes de sua partida.