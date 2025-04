Médico alemão de cuidados paliativos é acusado de 15 homicídios

BERLIM (Reuters) - Promotores de Berlim acusaram nesta quarta-feira de 15 homicídios um médico suspeito de administrar quantidades letais de medicamentos a pacientes paliativos sob seus cuidados.

Os promotores também estão buscando uma proibição profissional vitalícia para o suspeito de 40 anos, detido desde agosto de 2024, e que atuava em vários Estados alemães.

O suspeito, que não teve seu nome oficialmente divulgado de acordo com as leis de privacidade alemãs, não admitiu as acusações, disseram os promotores.