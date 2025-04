Em ataque à imprensa, Casa Branca limita acesso de agências de notícias a Trump

De acordo com a orientação fornecida à Reuters por um funcionário da Casa Branca na terça-feira, Leavitt terá o poder de determinar os membros do grupo diariamente "para garantir que a mensagem do presidente chegue ao público-alvo e que os veículos com experiência no assunto aplicável estejam presentes conforme os eventos o justifiquem".

A autoridade disse que os veículos de comunicação poderão ser incluídos no grupo "independentemente do ponto de vista substantivo expresso por um veículo".

Na semana passada, um juiz federal em Washington ordenou que o governo permitisse que os jornalistas da AP participassem de eventos abertos a tipos semelhantes de organizações de notícias no Salão Oval e no Air Force One, bem como em espaços maiores na Casa Branca, enquanto a ação judicial avança.

O juiz considerou que a Casa Branca de Trump retaliou a AP por suas escolhas editoriais, violando as proteções à liberdade de expressão previstas na Constituição dos EUA. A Casa Branca está recorrendo da decisão.