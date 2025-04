Presidente da China pede que ONU e sistemas multilaterais sejam mantidos

A China e a Malásia devem prosseguir com sua cooperação no âmbito da iniciativa Nova Rota da Aeda, de Pequim, bem como com outros investimentos em infraestrutura de transporte, disse Xi.

Em junho passado, a China disse que está disposta a estudar um plano para conectar a Ligação Ferroviária da Costa Leste da Malásia, no valor de US$10 bilhões, com outros projetos ferroviários apoiados pela China no Laos e na Tailândia, potencialmente expandindo o BRI no Sudeste Asiático.

Xi disse que a China também dá as boas-vindas a mais produtos agrícolas de alta qualidade da Malásia no mercado chinês, informou a CCTV estatal da China na quarta-feira, após a reunião de Xi com o Rei Sultão Ibrahim da Malásia.

Xi se reunirá com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, ainda nesta quarta-feira, e espera-se que mais acordos entre a China e a Malásia sejam assinados.

A China tem sido o maior parceiro comercial da Malásia desde 2009, com um comércio total avaliado em 484,1 bilhões de ringgit (US$109,65 bilhões) no ano passado, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Malásia.