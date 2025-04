Presidente do Banco Mundial mostra incerteza sobre contribuição dos EUA a fundo de países pobres

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse nesta quarta-feira que teve discussões construtivas com o governo Trump sobre o banco de desenvolvimento, mas acrescentou que não sabe quanto os Estados Unidos contribuirão para o fundo da instituição voltado para os países mais pobres do mundo.

Banga disse a repórteres que, se os EUA não cumprirem a promessa de US$4 bilhões para a Associação Internacional de Desenvolvimento, feita pelo governo do ex-presidente Joe Biden no ano passado, e alguns países europeus diminuirem os fundos prometidos, isso poderá reduzir a última rodada de financiamento de US$100 bilhões do fundo para US$80 bilhões ou US$85 bilhões. O montante ainda seria substancialmente maior do que os níveis anteriores à pandemia, disse ele.

"Estamos tendo um diálogo construtivo com o governo dos EUA. Não sei onde isso vai parar, mas não tenho nenhum problema com o diálogo que estou tendo", disse Banga. "Eles estão fazendo as perguntas certas, e nós estamos tentando dar as respostas certas."