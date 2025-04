Suprema Corte britânica afirma que definição legal de mulher se refere ao sexo biológico

O caso histórico é o exemplo mais recente de um debate mais amplo sobre os direitos dos transgêneros que acaba chegando aos tribunais.

O grupo de campanha For Women Scotland argumentou que os direitos previstos na Lei de Igualdade só deveriam ser aplicados com base no sexo biológico da pessoa. Ele contestou a orientação emitida pelo governo escocês que acompanhou uma lei de 2018 criada para aumentar a proporção de mulheres nas diretorias do setor público.

A orientação dos ministros escoceses dizia que uma mulher trans com um certificado de reconhecimento de gênero é legalmente uma mulher.

Depois que a For Women Scotland perdeu nos tribunais escoceses, a Suprema Corte decidiu a favor do grupo após um recurso, em decisão saudada por aplausos do lado de fora do prédio.

"A decisão unânime deste tribunal é que os termos 'mulheres' e 'sexo' na Lei de Igualdade de 2010 se referem a uma mulher biológica e a um sexo biológico", disse o vice-presidente da Suprema Corte, Patrick Hodge.

"Mas não aconselhamos que essa decisão seja interpretada como um triunfo para um ou mais grupos em nossa sociedade às custas de outro - não é", acrescentou.