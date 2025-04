Ucrânia acusa Rússia de atacar sua infraestrutura de energia 30 vezes desde março

KIEV (Reuters) - A Ucrânia acusou a Rússia nesta quarta-feira de realizar mais de 30 ataques à sua infraestrutura de energia desde que os dois lados concordaram, em março, em interromper os ataques a esses alvos.

A Rússia atacou instalações de energia em Kherson e Mykolaiv, no sul, e em Poltava, no centro do país, nas últimas 24 horas, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, em uma coletiva de imprensa.

"Consideramos que o cessar-fogo energético começou em 25 de março", disse ele. "Infelizmente, podemos ver que a Rússia está violando esse acordo quase que diariamente. Nem mesmo um mês se passou desde que o acordo foi feito, mas a Rússia já violou esse acordo mais de 30 vezes."