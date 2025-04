Ucrânia e EUA obtêm "progresso significativo" em acordo sobre minerais, diz Kiev

"Nossas equipes técnicas trabalharam juntas e minuciosamente no acordo, e há um progresso significativo. Nossa equipe jurídica ajustou vários itens do esboço do acordo", disse Svyrydenko em uma publicação no X.

Svyrydenko disse que o trabalho no acordo continuará e que ambos os lados concordaram em assinar um memorando no curto prazo como a primeira etapa para registrar o progresso.

Os EUA reduziram sua estimativa do custo para a assistência fornecida à Ucrânia desde a invasão da Rússia em 2022 para cerca de US$100 bilhões, de US$300 bilhões anteriormente, informou a Bloomberg News nesta quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

No mês passado, o governo Trump propôs um novo acordo de minerais mais abrangente, que não fornece à Ucrânia nenhuma garantia de segurança futura, mas exige que ela coloque em um fundo de investimento conjunto toda a renda proveniente da exploração de recursos naturais por empresas estatais e privadas em todo o território ucraniano.

O futuro acordo exigiria a ratificação do Parlamento ucraniano e deve ajudar no crescimento econômico de ambos os países, disse Svyrydenko, mas não forneceu mais detalhes.

"Ele criará oportunidades de investimento e desenvolvimento na Ucrânia e estabelecerá condições para o crescimento econômico tangível tanto para a Ucrânia quanto para os Estados Unidos", disse ela.