Agência nuclear da ONU diz que deve estar envolvida em negociações entre Irã e EUA

DUBAI (Reuters) - A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) deve desempenhar um papel nas negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos, disse o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, nesta quinta-feira, antes da segunda rodada de negociações entre Washington e Teerã.

Grossi, que chegou a Teerã na quarta-feira, manteve discussões com o ministro das Relações Exteriores e o chefe nuclear do Irã sobre como a AIEA pode apoiar as negociações nucleares entre Irã e EUA. O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou bombardear o Irã se as negociações fracassarem.

"Também estou em contato com o negociador americano para ver como a agência pode ser uma ponte entre o Irã e os EUA e ajudar a alcançar um resultado positivo nas negociações", disse Grossi, acrescentando que a verificação da AIEA seria necessária para tornar qualquer acordo nuclear válido.