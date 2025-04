Bolsonaro tem melhora em exames laboratoriais, segue sem previsão de alta da UTI, diz boletim médico

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora em seus exames laboratoriais, embora siga sem previsão de receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, onde passou no último domingo por uma cirurgia de cerca de 12 horas para desobstrução intestinal, disse boletim médico divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com o documento, Bolsonaro "mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências" e também continua passando por sessões de fisioterapia motora e respiratória, além de permanecer em jejum oral. A equipe médica que o acompanha também manteve a recomendação de que ele não receba visitas.

O ex-presidente passou mal na sexta-feira com fortes dores abdominais enquanto participava de um evento político no interior do Rio Grande do Norte. Após ser atendido inicialmente em um hospital local, ele foi levado a uma unidade hospitalar na capital potiguar, Natal, e, posteriormente, para o hospital em Brasília, onde foi operado no domingo.