China e Malásia afirmam ser importante manter paz e estabilidade no Mar do Sul da China

KUALA LUMPUR (Reuters) - China e Malásia enfatizaram a importância de manter a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China em uma declaração conjunta emitida na quinta-feira, no final de uma visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping.

Eles também reafirmaram seu compromisso de aumentar a cooperação no âmbito das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial da Saúde e do Brics.

Os países disseram que Gaza é uma parte inalienável do território da Palestina e pediram a implementação total e efetiva do acordo de cessar-fogo.