China vai usar inteligência artificial em sua proposta de reforma educacional

Para os estudantes, essas habilidades básicas vão desde o pensamento independente e a resolução de problemas até a comunicação e a cooperação, disse o ministério em um comunicado publicado em seu site.

O uso da inteligência artificial também levará a salas de aula mais inovadoras e desafiadoras, acrescentou.

Esse esforço surge após universidades chinesas lançarem cursos de IA e ampliarem as matrículas depois que a startup DeepSeek atraiu a atenção global em janeiro com o lançamento de um modelo de linguagem de grande porte competitivo, mais barato de desenvolver do que os modelos norte-americanos.

Naquele mês, a China também divulgou seu primeiro plano de ação nacional para alcançar uma "nação de educação forte" até 2035, com o objetivo de aproveitar as eficiências da inovação para atingir essa meta.

(Reportagem de Farah Master)