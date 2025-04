Em Moscou, chanceler iraniano busca reforçar apoio antes de negociação com EUA

EUA e Irã mantiveram conversações em Omã no último fim de semana que ambos os lados descreveram como positivas e construtivas. Antes de uma segunda rodada de conversações a ser realizada em Roma neste fim de semana, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, disse na quarta-feira que o direito do Irã de enriquecer urânio não é negociável.

A Rússia, aliada de longa data de Teerã, desempenha um papel nas negociações nucleares do Irã com o Ocidente como membro do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto e signatária de um acordo nuclear anterior que Trump abandonou durante seu primeiro mandato em 2018.

"Com relação à questão nuclear, sempre mantivemos consultas estreitas com nossas amigas China e Rússia. Agora é uma boa oportunidade para fazer isso com as autoridades russas", afirmou Araqchi à TV estatal. Ele disse que estava transmitindo uma carta a Putin que discutia questões regionais e bilaterais.

As potências ocidentais afirmam que o Irã está refinando urânio a um alto grau de pureza físsil, além do que é justificável para um programa de energia civil e próximo ao nível adequado para uma bomba atômica. O Irã nega a busca por armas nucleares e diz que tem direito a um programa nuclear civil.

(Reportagem da Reuters em Moscou e Dubai)