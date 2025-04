Enquanto manifestantes acusam Trump de prejudicar universidades, ele chama Harvard de "desgraça"

"Quando você dá uma olhada em Columbia, Harvard, Princeton, não sei o que está acontecendo, mas quando você vê como eles agiram mal e de outras formas também. Portanto, estaremos analisando isso com muita atenção."

Em Berkeley, nesta quinta-feira, os manifestantes levantaram cartazes proclamando "A educação é um bem público!" e "Tire as mãos da nossa liberdade de expressão!".

Robert Reich, professor de políticas públicas, comparou as respostas de Harvard e Columbia às exigências do governo para que tomassem medidas como o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão e a colocação de departamentos acadêmicos sob controle externo.

Em uma carta na segunda-feira, o presidente de Harvard, Alan Garber, rejeitou tais exigências classificando-as de "afirmações de poder sem precedentes, desvinculadas da lei" que violam a liberdade de expressão constitucional e a Lei de Direitos Civis.

A Columbia havia anteriormente concordado com as negociações após o governo Trump dizer, no mês passado, que havia encerrado subsídios e contratos no valor de US$400 milhões, principalmente para pesquisas médicas e outras pesquisas científicas.

Após ler a carta do presidente de Harvard, a presidente interina da Columbia, Claire Shipman, disse que sua universidade continuaria com "discussões de boa fé" com o governo, mas "rejeitaria qualquer acordo em que o governo ditasse o que ensinamos, pesquisamos ou quem contratamos".