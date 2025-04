SpaceX, de Musk, é favorita para construir 'Domo de Ouro' antimísseis de Trump

Em decreto de 27 de janeiro, Trump citou um ataque de mísseis como "a ameaça mais catastrófica que os Estados Unidos enfrentam".

Todas as três empresas foram fundadas por apoiadores políticos de Trump. Musk doou mais de US$250 milhões para ajudar a eleger o atual presidente dos EUA, e agora atua como seu conselheiro especial, trabalhando para reduzir gastos do governo por meio de seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

Apesar dos sinais positivos do Pentágono para a SpaceX, algumas fontes enfatizaram que o processo de decisão para o Domo de Ouro ainda está em estágios iniciais. Sua estrutura definitiva e quem será selecionado para trabalhar nela pode mudar nos próximos meses.

As três empresas se reuniram com as principais autoridades do governo Trump e do Pentágono nas últimas semanas para apresentar seu plano, que envolve a construção e lançamento de 400 a mais de 1.000 satélites ao redor do globo para detectar mísseis e rastrear seus movimentos.

Uma frota separada de 200 satélites de ataque armados com mísseis ou lasers derrubaria os mísseis inimigos, disseram três das fontes consultadas pela Reuters. Não se espera que a SpaceX esteja envolvida no armamento de satélites.

Uma das fontes familiarizadas com as negociações descreveu-as como "um desvio do processo usual de aquisição. Há uma postura de que a comunidade de segurança nacional e defesa precisa ser sensível e deferente a Elon Musk por causa do papel dele no governo."