Hamas diz estar pronto para libertar todos os reféns e pôr fim à guerra em Gaza

Israel havia proposto uma trégua de 45 dias em Gaza para permitir a libertação dos reféns e, potencialmente, iniciar conversações indiretas para pôr fim à guerra. O Hamas já rejeitou uma de suas condições -- a de depor as armas. Em seu discurso, Hayya acusou Israel de oferecer uma contraproposta com "condições impossíveis"

O Hamas libertou 38 reféns em um cessar-fogo iniciado em 19 de janeiro. Em março, as Forças Armadas de Israel retomaram sua ofensiva terrestre e aérea em Gaza, abandonando o cessar-fogo após o Hamas rejeitar propostas para estender a trégua sem encerrar a guerra.

Autoridades israelenses afirmam que a ofensiva continuará até que os 59 reféns restantes sejam libertados e Gaza seja desmilitarizada. O Hamas insiste que libertará os reféns somente como parte de um acordo para encerrar a guerra e rejeitou as exigências para depor armas.

ATAQUES ISRAELENSES

Na terça-feira, o braço armado do Hamas disse que o grupo havia perdido o contato com militantes que mantinham o refém israelense-americano Edan Alexander após um ataque do Exército israelense a seu esconderijo. Alexander, de 21 anos, é natural de Nova Jersey e soldado do Exército israelense.

Posteriormente, o braço armado divulgou um vídeo alertando as famílias dos reféns que seus "filhos voltarão em caixões pretos com os corpos dilacerados por estilhaços do seu Exército".