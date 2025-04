Militares dos EUA atacam porto de combustível de Ras Isa, no Iêmen; pelo menos 17 morrem

WASHINGTON (Reuters) - Os militares dos Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que atacaram o porto de combustível de Ras Isa, no oeste do Iêmen, para cortar uma fonte de combustível para os militantes houthis apoiados pelo Irã.

Um porta-voz do Ministério da Saúde houthi disse no X que o ataque matou pelo menos 17 pessoas e feriu dezenas de trabalhadores do porto.

"Hoje, as forças dos EUA tomaram medidas para eliminar essa fonte de combustível para os terroristas houthis apoiados pelo Irã", disse o Comando Central dos EUA em um post no X, acrescentando que seu objetivo era atingir os houthis economicamente e não prejudicar o povo do Iêmen.