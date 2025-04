Ainda em recuperação, papa Francisco visita presídio em Roma

Francisco foi recebido com aplausos pelos guardas e funcionários da instalação quando os assistentes levaram sua cadeira de rodas para dentro, pouco depois das 15h (10h de Brasília).

Como em suas duas aparições públicas mais recentes, o papa estava respirando por conta própria, sem a ajuda de tubos de oxigênio.

Francisco permaneceu na prisão por cerca de meia hora. O Vaticano informou que ele se reuniu com um grupo de cerca de 70 detentos. "Eu queria estar perto de vocês", disse ele, de acordo com o Vaticano. "Eu rezo por vocês e por suas famílias."

A Igreja Católica celebra nesta quinta-feira a Quinta-feira Santa, o dia da Última Ceia de Jesus com seus apóstolos na noite anterior à sua morte. É o primeiro de quatro dias de celebrações que levam à Páscoa, o feriado cristão mais importante, no domingo.

Francisco, papa desde 2013, tem visitado prisões durante todo o seu papado, muitas vezes na Quinta-feira Santa.

Regina Coeli, um antigo mosteiro do século 17 no bairro turístico de Trastevere, é principalmente uma prisão masculina. Atualmente, ela abriga cerca de 1.100 prisioneiros, quase o dobro de sua capacidade oficial de 628 detentos, de acordo com o Ministério da Justiça italiano.