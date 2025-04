"Resista ao protecionismo", diz presidente da China ao Camboja em meio a impasse tarifário com EUA

Em um artigo publicado na manhã desta quinta-feira na mídia cambojana, Xi pediu a Phnom Penh que se oponha ao "hegemonismo" e ao "protecionismo", repetindo as mensagens que enviou no início desta semana ao Vietnã e à Malásia durante as duas primeiras etapas de sua viagem.

Phnom Penh é um parceiro próximo da China, que investiu bilhões de dólares em projetos, incluindo estradas e aeroportos, e é o maior credor do país.

"Esperamos mais cooperação, inclusive no desenvolvimento de infraestrutura", disse Meas Soksensan, porta-voz do Ministério das Finanças do Camboja, à Reuters, na véspera da chegada de Xi à capital Phnom Penh.

Ele estava respondendo a uma pergunta sobre se o Camboja espera que Pequim anunciasse apoio financeiro para um canal de 180 km, que é o projeto de infraestrutura mais ambicioso do país.

Xi, que tem uma estrada com seu nome nos arredores da capital, exaltou o impacto econômico positivo de projetos de infraestrutura chineses anteriores e prometeu continuar a "apoiar inabalavelmente" o desenvolvimento do Camboja, mas não mencionou nenhum novo projeto específico em suas declarações na quinta-feira.

O governo cambojano disse que a China pagaria pelo Canal Funan Techo, que passaria do Rio Mekong, de um local próximo a Phnom Penh, para a costa no Golfo da Tailândia, desviando a água do frágil Delta do Mekong, que cultiva arroz, e reduzindo o transporte marítimo cambojano através dos portos vietnamitas.