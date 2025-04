Rússia retira Taliban da lista de grupos terroristas proibidos

MOSCOU (Reuters) - A Rússia suspendeu nesta quinta-feira seu veto ao Taliban, que havia designado por mais de duas décadas como uma organização terrorista, em uma medida que abre caminho para Moscou normalizar os laços com a liderança do Afeganistão.

Atualmente, nenhum país reconhece o governo do Taliban, que tomou o poder em agosto de 2021, quando as forças lideradas pelos Estados Unidos realizaram uma retirada caótica do Afeganistão após 20 anos de guerra. Mas a Rússia vem construindo gradualmente laços com o movimento, que o presidente Vladimir Putin disse no ano passado ser agora um aliado na luta contra o terrorismo.

O Taliban foi classificou pela Rússia como um movimento terrorista em 2003. A mídia estatal disse que a Suprema Corte suspendeu nesta quinta-feira a reprovação com efeito imediato.