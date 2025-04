Traficantes de drogas devem estar por trás de ataques às prisões francesas, diz ministro

Retailleau confirmou uma prisão, mas disse que era muito cedo para dizer se ela estava ligada aos ataques, que, segundo o governo, parecem ser uma resposta aos seus esforços para conter um aumento recorde de cocaína sul-americana que está inundando a Europa.

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, planeja abrir prisões de alta segurança para abrigar os 100 maiores chefes do tráfico de drogas da França e limitar o contato dos presos com a família.

Um grupo do Telegram chamado direitos dos prisioneiros franceses (DDPF), criado um dia antes do início dos ataques e que argumenta que os direitos dos prisioneiros estão sendo ameaçados, está sendo investigado.

O influxo de cocaína sul-americana transformou os mercados locais de drogas, provocando uma onda de violência.

Apesar do recorde de apreensões de cocaína na França, as gangues estão colhendo frutos à medida que se expandem para cidades menores que não estão acostumadas com a violência das drogas.

(Reportagem de Dominique Vidalon)