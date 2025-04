Trump diz que não tem pressa em atacar o Irã por programa nuclear

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nesta quinta-feira que não tem pressa em lançar um ataque contra o Irã por causa de seu programa nuclear, declaração dada um dia antes das negociações entre os EUA e o Irã em Roma.

Questionado sobre reportagem do New York Times segundo a qual ele havia descartado um ataque israelense ao Irã, Trump disse: "Eu não diria descartar. Não estou com pressa de fazer isso porque acho que o Irã tem a chance de ter um grande país."

(Reportagem de Steve Holland)