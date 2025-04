Trump inclui custos de tropas dos EUA em negociações tarifárias com aliados asiáticos

O Japão abriga cerca de 50.000 soldados dos EUA e a Coreia do Sul 28.500. Ambas as nações contam com o guarda-chuva nuclear dos EUA para proteção contra a China, a Rússia e a Coreia do Norte, e são consideradas cruciais para a capacidade dos militares dos EUA de projetar poder e influência na região.

Trump já sugeriu anteriormente que poderia retirar as forças dos EUA se os países não pagassem e, durante seu primeiro mandato, exigiu bilhões de dólares a mais.

Na quarta-feira, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kim Hong-kyun, disse ao Parlamento que, embora Washington não tenha proposto formalmente a renegociação do Acordo de Medidas Especiais (SMA), segundo o qual a Coreia do Sul apoia as tropas dos EUA estacionadas no país, Seul está se preparando para vários cenários.

O ministro das Finanças da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, disse esta semana que o compartilhamento de custos não está sendo revisto.

Tóquio vê a questão dos gastos com defesa como algo separado das tarifas, disse um funcionário do governo japonês à Reuters. "Essas são questões originalmente separadas", disse o funcionário, sugerindo que os custos de defesa não deveriam fazer parte das negociações tarifárias.

O Pentágono e o Departamento de Estado encaminharam as perguntas enviadas pela Reuters à Casa Branca, que não respondeu.