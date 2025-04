Trump leva briga com AP sobre acesso à Casa Branca para tribunal de recursos dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá a um tribunal federal de apelações dos EUA, nesta quinta-feira, que suspenda a decisão de um juiz que suspendeu as restrições de acesso impostas pela Casa Branca à Associated Press por usar o termo Golfo do México em sua cobertura.

O governo Trump argumentou que a decisão do tribunal de primeira instância, que determina que os jornalistas da AP tenham acesso a eventos de imprensa na Casa Branca, infringe a capacidade do presidente de decidir quem deve ser admitido em espaços sensíveis. A Casa Branca pediu para suspender a decisão enquanto recorre.

A Casa Branca começou a limitar o acesso da AP a Trump em fevereiro, depois que a agência de notícias disse que continuaria a usar o nome Golfo do México, apesar do decreto de Trump para mudar o nome do corpo de água para Golfo da América.