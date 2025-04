Trump vê premiê da Itália como valiosa interlocutora com Europa para comércio e Otan, diz autoridade dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vê a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, como uma valiosa intermediária com a Europa em relação ao comércio, gastos com a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e outras questões, disse uma autoridade graduada dos EUA nesta quinta-feira, antes de uma reunião entre ambos.

Os dois líderes têm "um relacionamento muito especial" e planejam trabalhar juntos em questões como o fim da guerra na Ucrânia, disse o funcionário a repórteres em uma teleconferência.

(Reportagem de Steve Holland e Andrea Shalal)