Ainda em recuperação, papa Francisco não participa de procissão anual da Sexta-feira Santa em Roma

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, ainda se recuperando de uma pneumonia dupla, não compareceu a uma procissão anual nesta sexta-feira no Coliseu de Roma com milhares de fiéis católicos pelo terceiro ano consecutivo.

O pontífice de 88 anos, que está limitando suas aparições públicas por ordem médica, não compareceu à cerimônia ao ar livre da Sexta-feira Santa, o dia em que os cristãos marcam a crucificação de Jesus.

A Via Crúcis no Coliseu, que se acredita ter sido um local de martírio para os primeiros cristãos, é uma reconstituição da morte de Jesus.