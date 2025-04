Ataque mais mortal dos EUA no Iêmen mata 74 pessoas em terminal de petróleo, dizem houthis

ADEN/WASHINGTON (Reuters) - Os ataques dos Estados Unidos ao terminal de combustível de Ras Isa, no Iêmen, na costa do Mar Vermelho, mataram pelo menos 74 pessoas no ataque mais mortal desde que os EUA iniciaram sua campanha de bombardeio contra os houthis no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelos houthis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a intensificação dos ataques no mês passado, na maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que assumiu o cargo em janeiro. Washington prometeu continuar atacando os houthis alinhados ao Irã até que o grupo interrompa os ataques à navegação no Mar Vermelho.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Anees al-Asbahi, disse que 171 pessoas ficaram feridas nos ataques de quinta-feira, de acordo com os números preliminares, e que as equipes de resgate continuam os esforços de busca por vítimas.