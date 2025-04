Ataques israelenses atingem dezenas de alvos em Gaza enquanto esforços de cessar-fogo são interrompidos

As Forças Armadas de Israel disseram que as tropas estavam operando nas áreas de Shabura e Tel Al-Sultan, perto da cidade de Rafah, no sul, bem como no norte de Gaza, onde assumiram o controle de grandes áreas a leste da Cidade de Gaza.

Os mediadores egípcios têm tentado reavivar o acordo de cessar-fogo de janeiro, que foi rompido quando Israel retomou os ataques aéreos e enviou tropas terrestres de volta a Gaza, mas há poucos sinais de que os dois lados tenham se aproximado em questões fundamentais.

No final da quinta-feira, Khalil Al-Hayya, chefe do Hamas em Gaza, disse que o movimento estava disposto a trocar todos os 59 reféns restantes por palestinos presos em Israel em troca do fim da guerra e da reconstrução de Gaza.

Mas ele rejeitou a oferta israelense, que inclui a exigência de que o Hamas deponha suas armas, classificando isso como imposição de "condições impossíveis".

Israel não respondeu formalmente aos comentários de Al-Hayya, mas os ministros israelenses têm dito repetidamente que o Hamas deve ser completamente desarmado e não pode desempenhar nenhum papel no futuro governo de Gaza. A oferta de cessar-fogo feita por meio de mediadores egípcios inclui conversas sobre uma solução final para a guerra, mas não há um acordo firme.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, também disse esta semana que as tropas permaneceriam na zona de amortecimento ao redor da fronteira que agora se estende profundamente em Gaza e divide o enclave em dois, mesmo após qualquer acordo.