Casa Branca de Trump lança site sobre Covid-19 que critica OMS, Fauci e Biden

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca do presidente republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um site sobre a Covid-19 nesta sexta-feira, no qual atribuiu as origens do coronavírus a um vazamento de laboratório na China e critica o ex-presidente democrata Joe Biden, o ex-alto funcionário de saúde dos EUA Anthony Fauci e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O site também criticou medidas como o distanciamento social, a imposição de máscaras e os lockdowns.