Em conflito com papa Francisco, Vance comparece à cerimônia da Sexta-feira Santa no Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, um católico que entrou em conflito com o papa Francisco por causa das políticas de imigração do governo Trump, participou de uma cerimônia religioso no Vaticano nesta sexta-feira, à qual o papa não compareceu.

Vance, que visita a Itália com sua família no fim de semana da Páscoa, participou de uma cerimônia na Basílica de São Pedro para a Sexta-feira Santa, o dia em que os cristãos marcam a crucificação de Jesus.