EUA abandonarão esforço de paz na Ucrânia se não houver avanço, diz Rubio

Não houve nenhum comentário imediato de Paris, Londres, Berlim ou Kiev sobre a declaração de Rubio. Três fontes diplomáticas europeias disseram à Reuters que os comentários de Rubio refletem a crescente frustração da Casa Branca em relação à intransigência russa para pôr fim à guerra.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que já houve algum progresso em um acordo de paz, mas que os contatos com Washington são difíceis. Ele disse que a Rússia está se esforçando para resolver o conflito e, ao mesmo tempo, garantir seus próprios interesses. Moscou continua aberta ao diálogo com os Estados Unidos, acrescentou.

As ameaças de Rubio vieram em meio a sinais de algum progresso nas negociações dos EUA com a Ucrânia.

Trump disse na quinta-feira que espera assinar um acordo sobre minerais com Kiev na próxima semana, depois que uma tentativa em fevereiro fracassou após o confronto do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy no Salão Oval com Trump e o vice-presidente JD Vance.

As conversas em Paris na quinta-feira foram as primeiras conversas substanciais, de alto nível e presenciais sobre a iniciativa de paz de Trump que incluíram potências europeias. Rubio disse que uma estrutura de paz dos EUA que ele apresentou teve uma "recepção encorajadora". O gabinete de Zelenskiy considerou as conversas construtivas e positivas.

Não ficou claro por que o tom de Rubio mudou tão radicalmente da noite para o dia. Ainda assim, seus comentários nesta sexta-feira sublinham as crescentes frustrações na Casa Branca com a falta de progresso nos esforços para resolver uma lista crescente de desafios geopolíticos.