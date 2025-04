EUA e Japão precisam "reagir" contra China, diz embaixador norte-americano

Trump escolheu Glass a dedo, em parte, devido ao seu sucesso em combater os "hábitos predatórios" da China durante seu cargo anterior como embaixador em Portugal de 2017 a 2021, disse ele.

Em sua audiência de confirmação no Congresso dos EUA em março, Glass disse que, no entanto, precisaria pressionar o Japão a pagar mais pelo custo do apoio militar dos EUA.

Trump quer que as negociações sobre esses custos sejam incluídas nas tratativas comerciais em andamento, desencadeadas por suas tarifas de importação abrangentes sobre dezenas de países, incluindo o Japão. Tóquio quer manter as questões separadas.

Glass disse que está "extremamente otimista" de que os EUA chegarão a um acordo com o Japão. Segundo Washington, mais de 75 países entraram em contato para conversações desde que o governo divulgou as tarifas no início deste mês.

(Reportagem de Rocky Swift e Chang-Ran Kim, em Tóquio, e Liz Lee, em Pequim)