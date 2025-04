Exército dos EUA reduzirá soldados na Síria para menos de 1.000

WASHINGTON (Reuters) - As forças armadas dos Estados Unidos consolidarão sua presença na Síria nas próximas semanas e meses, em uma ação que poderá reduzir pela metade o número de soldados no país, disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, nesta sexta-feira.

O exército dos EUA tem cerca de 2.000 soldados norte-americanos na Síria em várias bases, principalmente no nordeste do país. As tropas estão trabalhando com as forças locais para evitar o ressurgimento do Estado Islâmico, que em 2014 tomou grandes áreas do Iraque e da Síria, mas depois foi afastado.

"Esse processo deliberado e baseado em condições reduzirá a presença dos EUA na Síria para menos de mil forças norte-americanas nos próximos meses", disse Parnell em um comunicado.