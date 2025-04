Governo Trump dá largada a plano para expansão de exploração de petróleo no mar

(Reuters) - O Departamento do Interior dos Estados Unidos disse que começará a receber contribuições do público para um novo programa quinquenal para a exploração de petróleo e gás no mar, que poderia incluir novas zonas no Ártico e em outros lugares para maximizar o desenvolvimento de energia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que as agências governamentais identifiquem maneiras de aumentar a produção de petróleo e gás do país, que já é recorde, argumentando que as administrações anteriores restringiram desnecessariamente a perfuração para combater as mudanças climáticas.

Ele também revogou os esforços do ex-presidente Joe Biden para bloquear a perfuração de petróleo no Ártico e em grandes áreas das costas do Atlântico e do Pacífico dos EUA.