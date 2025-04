Governo Trump publica registros do assassinato de RFK

Por Chris Prentice

NOVA YORK (Reuters) - O Arquivo Nacional dos Estados Unidos liberou milhares de páginas de registros relacionados ao assassinato do senador Robert F. Kennedy, de acordo com o site da agência, seguindo a ordem do presidente Donald Trump de publicar informações anteriormente confidenciais.

O Arquivo Nacional liberou mais de 10.000 páginas de registros relacionados ao assassinato de Kennedy, de acordo com detalhes em seu site nesta sexta-feira. A medida faz parte de um esforço mais amplo do governo Trump para tornar públicas informações sobre os assassinatos de vários norte-americanos de alto nível.