Imigrantes venezuelanos são informados sobre deportação iminente de acordo com lei de guerra dos EUA

Por Luc Cohen e Kristina Cooke

(Reuters) - Dois homens venezuelanos detidos no Texas foram informados por uma autoridade dos Estados Unidos que eles serão deportados em breve, de acordo com uma lei norte-americana dos tempos de guerra do século 18, disseram os advogados de alguns imigrantes venezuelanos a um tribunal federal dos EUA nesta sexta-feira.

Em um processo judicial, os advogados da American Civil Liberties Union solicitaram ao juiz distrital dos EUA James Hendrix, em Abilene, Texas, que bloqueie essas deportações.