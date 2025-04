Irã diz que acordo nuclear é possível se Washington for realista

Trump ameaçou atacar o Irã se o país não fechar um acordo com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, que o Irã diz ser pacífico, mas que o Ocidente afirma ter como objetivo a construção de uma bomba atômica.

Lavrov disse que a Rússia está "pronta para ajudar, mediar e desempenhar qualquer papel que seja benéfico para o Irã e os EUA".

Moscou desempenhou um papel nas negociações nucleares do Irã no passado como membro do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto e signatária de um acordo anterior que Trump abandonou durante seu primeiro mandato em 2018.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, enviou Araqchi a Moscou com uma carta para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informar o Kremlin sobre as negociações.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse mais cedo nesta sexta-feira que o governo dos EUA está buscando uma solução pacífica com o Irã, mas nunca tolerará que o país desenvolva uma arma nuclear.

