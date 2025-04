Jato da Boeing retorna da China para os EUA em meio à guerra tarifária

Em um sinal de que a Boeing estava se preparando para negócios normais apenas algumas semanas antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar as tarifas em 2 de abril, três novos aviões 737 MAX voaram da Boeing em Seattle para Zhoushan em março.

Outro chegou na semana passada a Zhoushan, onde a Boeing instala interiores e faz pinturas antes de entregá-los aos clientes, de acordo com dados do Flightradar24.

Mas na sexta-feira, um dos primeiros jatos decolou novamente sem ser entregue e voou de Zhoushan para o território norte-americano de Guam -- uma das paradas que esses voos fazem ao cruzar o Pacífico -- indicando que estava voltando para Seattle.

A Boeing não quis comentar.

A viagem de 8.000 quilômetros de volta à fábrica principal da Boeing ocorre em um momento em que os negócios do fabricante de aviões na China estão sendo examinados por causa da disputa tarifária.

A Bloomberg News informou no início desta semana que a Boeing enfrentou uma proibição chinesa sobre as importações, parte do confronto crescente sobre as tarifas globais "recíprocas" do presidente Trump.