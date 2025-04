Juíza dos EUA bloqueia temporariamente demissões na agência de defesa do consumidor

Por Douglas Gillison

WASHINGTON (Reuters) - Uma juíza federal suspendeu nesta sexta-feira as demissões em massa realizadas na tarde de quinta-feira no Escritório de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA , dizendo que está profundamente preocupado com o fato de o governo Trump ter violado ordens judiciais que estabeleciam condições para as demissões.

A agência demitiu na quinta-feira entre 1.400 e 1.500 funcionários, eliminando até 90% de sua força de trabalho.