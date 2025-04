Petrobras aprova contratar empresa para produzir fertilizantes no Nordeste; avanço depende da Unigel, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier e Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O conselho da Petrobras aprovou na quinta-feira o lançamento de uma concorrência para escolher uma empresa que reinicie as operações de suas fábricas de fertilizantes no Nordeste, mas a medida ainda depende da superação de disputas travadas com a Unigel, atual arrendatária das plantas, disseram quatro fontes a par das discussões.

A Petrobras havia arrendado ambas as fábricas para a Unigel em 2019, por 10 anos, mas elas estão paralisadas desde 2023, sob a alegação da parceira de que os altos preços do gás natural no Brasil inviabilizavam a operação de forma lucrativa.