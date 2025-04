Premiê britânico e Trump discutem comércio, Ucrânia e Irã

(Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira, informou um porta-voz da residência oficial do premiê de Downing Street.

Os dois líderes discutiram o comércio entre o Reino Unido e os EUA, com Starmer reiterando seu compromisso com o comércio livre e aberto e a importância de proteger o interesse nacional, disse o porta-voz.

Os líderes também discutiram a situação na Ucrânia, o Irã e as recentes medidas tomadas contra os Houthis no Iêmen, acrescentou o porta-voz.