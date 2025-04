Reuniões do FMI e Banco Mundial discutirão restabelecimento do apoio à Síria, diz autoridade da ONU

Por Maya Gebeily

DAMASCO (Reuters) - Autoridades discutirão medidas para restaurar o apoio à Síria do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional nas reuniões de primavera dos órgãos na próxima semana, embora as sanções continuem sendo um grande obstáculo para a reconstrução do país, disse uma autoridade da ONU nesta sexta-feira.

Abdallah Dardari, secretário-geral adjunto do Programa de Desenvolvimento da ONU, disse à Reuters em Damasco que uma mesa redonda sobre a Síria, organizada pelo governo saudita e pelo Banco Mundial, será realizada às margens das reuniões anuais dos órgãos financeiros internacionais em Washington.