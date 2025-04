Tribunal rejeita tentativa de Trump de acabar com status legal de imigrantes venezuelanos

Por Nate Raymond e Daniel Wiessner

(Reuters) - Um tribunal federal de apelações rejeitou nesta sexta-feira um pedido do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para permitir que ele avance com a retirada de proteções legais temporárias para cerca de 350.000 imigrantes venezuelanos, expondo-os à deportação iminente.

O 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em São Francisco, recusou-se a interromper a ordem de 31 de março de um juiz de primeira instância que suspendeu a decisão da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, de encerrar o status temporário concedido a alguns venezuelanos.