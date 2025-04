Trump reclassificará muitos funcionários federais e facilitará demissão

Essa mudança garantirá que o governo federal seja finalmente "administrado como uma empresa", disse Trump.

O anúncio de Trump, que coloca em ação uma decreto que ele assinou em seu primeiro dia no cargo, em 20 de janeiro, provavelmente privará um grande número dos 2,3 milhões de funcionários federais de suas proteções de emprego.

Ao considerar qualquer pessoa envolvida em "política" como parte dessa nova categoria, o número de pessoas que podem ser demitidas aumenta enormemente, porque quase todo mundo no governo mexe com política de uma forma ou de outra, disse Don Moynihan, professor da Ford School of Public Policy da Universidade de Michigan.

Trump ordenou a reclassificação de muitos funcionários públicos no final de seu primeiro mandato, conhecido como Schedule F, que Biden rescindiu em seu primeiro dia no cargo em 2021. As estimativas da época eram de que o Schedule F poderia tornar pelo menos 50.000 funcionários federais vulneráveis a serem demitidos.

O novo decreto é amplo o suficiente para que centenas de milhares de pessoas possam ser reclassificadas, disse Moynihan, antes que as demissões em massa comecem.

(Reportagem de Tim Reid e Ismail Shakil)