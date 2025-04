Ucrânia diz que pretende concluir negociações de acordo mineral com EUA em uma semana

No final da quinta-feira, os governos dos EUA e da Ucrânia assinaram um memorando de intenções, sinalizando sua intenção de finalizar o acordo sobre os minerais.

O memorando representou um passo em direção ao restabelecimento dos laços entre Kiev e Washington, que pareciam estar por um fio em fevereiro, quando uma reunião no Salão Oval entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se transformou em uma briga aos gritos.

De acordo com o texto do memorando, publicado pelo governo ucraniano nesta sexta-feira, o objetivo de ambos os lados é concluir as discussões sobre o acordo final até 26 de abril e assiná-lo logo em seguida.

O memorando informa que o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, viajará para Washington no início da próxima semana para se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e trabalhar juntos no acordo.

"Estamos felizes em anunciar a assinatura com nossos parceiros americanos", disse Yulia Svyrydenko, primeira vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia, nas mídias sociais na quinta-feira, referindo-se ao memorando de intenções.

Ela disse que o documento "atesta o trabalho conjunto construtivo de nossas equipes e a intenção de finalizar e concluir um acordo que será benéfico para ambos os nossos povos".