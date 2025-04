Ucrânia impõe sanções a empresas chinesas após acusar Pequim de armar a Rússia

(Reuters) - A Ucrânia impôs sanções a três empresas chinesas nesta sexta-feira, um dia depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, alegou que a China está fornecendo armas para a Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da China, nesta sexta-feira, descartou a acusação de Zelenskiy como infundada. Embora tenha mantido laços econômicos estreitos com a Rússia durante a guerra de três anos de Moscou na Ucrânia, a China procurou projetar uma imagem de neutralidade e nega qualquer envolvimento na guerra.

O governo Zelenskiy publicou nesta sexta-feira uma lista atualizada de entidades sancionadas. A lista, que também inclui empresas russas, nomeou a Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd e Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd, todas descritas como registradas na China.