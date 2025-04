Putin declara cessar-fogo unilateral na guerra contra Ucrânia na Páscoa

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, declarou um cessar-fogo unilateral de Páscoa na guerra contra a Ucrânia, ordenando que suas forças suspendessem as hostilidades às 18h no horário de Moscou, no sábado, até o final do domingo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que as unidades de defesa aérea ucranianas estavam repelindo um ataque de drones russos no sábado e afirmou que isso mostra a verdadeira atitude de Moscou em relação à Páscoa e à vida das pessoas.

"Com base em considerações humanitárias (...) o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Eu ordeno a interrupção de todas as atividades militares nesse período", disse Putin ao seu chefe militar, Valery Gerasimov, em reunião no Kremlin.