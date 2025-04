Suprema Corte dos EUA bloqueia temporariamente deportações de venezuelanos

A Casa Branca não respondeu imediatamente neste sábado a um pedido de comentário.

Os juízes conservadores Clarence Thomas e Samuel Alito discordaram publicamente da decisão.

Advogados da American Civil Liberties Union (ACLU) entraram com pedidos urgentes na sexta-feira em vários tribunais, incluindo a Suprema Corte, solicitando ação imediata após relatarem que alguns dos homens já haviam sido colocados em ônibus e foram informados de que seriam deportados.

A ACLU disse que os rápidos acontecimentos significavam que o governo estava pronto para deportar os homens usando uma lei de 1798 que, historicamente, tem sido empregada apenas em tempos de guerra, sem dar a eles uma oportunidade realista de contestar sua deportação -- como a Suprema Corte havia exigido.

"Esses homens corriam o risco iminente de passar a vida em uma prisão estrangeira horrível sem nunca terem tido a chance de ir à Justiça. Estamos aliviados pelo fato de a Suprema Corte não ter permitido que o governo os levasse embora da mesma forma que outros foram levados no mês passado", disse Lee Gelernt, o principal advogado da ACLU no caso, em um comunicado no sábado.

O caso levanta questões sobre a adesão do governo Trump aos limites estabelecidos pela Suprema Corte. Ele traz o risco de um confronto significativo entre os dois poderes do governo e, potencialmente, uma crise constitucional.